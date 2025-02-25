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Спрос на водителей такси в Псковской области за год вырос на 24%

Спрос на водителей такси в Псковской области за год вырос на 24%, а доход водителя такси превысил 107,9 тысячи рублей и за год увеличился на 54%, сообщили Псковской Ленте Новостей аналитики сервиса по подбору вакансий hh.ru.

Фото: wirestock / freepik

В преддверии Дня водителя такси аналитики hh.ru проанализировали спрос на водителей такси и выяснили, как изменились зарплатные предложения для этих специалистов и спрос на них.

Чаще всего в вакансиях для водителей такси предлагается работа по гибкому графику, работодатели стали предлагать такой формат работы на 51% чаще. Примечательно, что водитель такси может работать вахтовым методом. Число вакансий для таксистов-вахтовиков выросло сразу на 78%. Зарплата в вакансиях для водителей такси достигла 179 тысяч рублей. Кроме того, за год работодатели, ищущие таксистов, стали на 122% чаще указывать возможность работы частично. Подобных вариантов с проектной или частичной занятостью, а также подработкой для водителей достигло 12,2 тысячи вариантов в целом по стране.

Добавим, что водитель – одна из самых востребованных профессий, как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей. В Псковской области уровень конкуренции среди водителей такси немаленький и составляет более 7,8 активных резюме. В данном случае активность местных соискателей даже выше, чем спрос у работодателей. За последний месяц в регионе искали работу около 700 водителей такси.

В свою очередь самый острый дефицит в данной профессии в начале 2025 года зафиксирован в Чукотском автономном округе и в Мурманской области. А вот одна из самых высоких конкуренций за работу среди водителей такси наблюдается среди соискателей в Ингушетии, Туве, Чечне, Дагестане и Республике Алтай.