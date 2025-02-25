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147 псковичей с инвалидностью получили компенсацию полиса ОСАГО

Граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям, имеют право на возмещение половины стоимости полиса ОСАГО. В 2024 году 147 псковичей с инвалидностью получили компенсацию полиса ОСАГО от отделения Социального фонда России по Псковской области, сообщили Псковской Лете Новостей в отделении.

«Возместить расходы могут граждане любой группы инвалидности, которым транспортное средство необходимо по медицинским показаниям в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации. Выплата предоставляется на одну машину в течение календарного года. В полисе должно быть указано не более трех водителей, включая инвалида или его законного представителя», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Компенсация предоставляется проактивно, если все организации, ответственные за предоставление услуг, направили необходимые сведения в Федеральный реестр инвалидов и единую государственную информационную систему социального обеспечения.

Если организации не направили необходимую информацию, для получения компенсации гражданину с инвалидностью или его представителю надо обратиться в клиентскую службу отделения СФР по Псковской области с заявлением, полисом ОСАГО и индивидуальной программой реабилитации или абилитации, в которой указаны медицинские показания для приобретения транспорта. Сделать это можно в течение всего времени действия полиса, то есть на протяжении года.

Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней и в такой же срок перечисляется гражданину.

Задать вопросы можно по телефону контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный). Также получить консультацию можно на официальных страницах регионального отделения СФР в соцсетях.