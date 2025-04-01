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Нетрезвого водителя за рулем мотоблока остановили в Гдове

В Гдове дорожная полиция остановила в нетрезвом состоянии, у которого ранее уже были проблемы с законом за совершение аналогичного правонарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 10 апреля у дома по улице Никитина в городе Гдове инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки мужчину, который управлял мотоблоком. Выяснилось, что этот местный житель, 1978 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.