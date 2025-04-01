Скорость прокатных электросамокатов в России ограничили до 20 км/ч

Операторы кикшеринга Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс go» снизили скорость электросамокатов до 20 километров в час, говорится в совместном сообщении операторов.
Этот порог на 20% ниже максимально разрешенной скорости СИМ по правилам дорожного движения, указано в пресс-релизе.
«Мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам», — говорится в публикации.
Контролировать это будет специальный IoT-модуль, пишет РИА Новости.
В сообщении также сказано, что пользователи СИМ ездят в среднем со скоростью 17-20 километров в час, но есть и те, кто разгоняется сильнее.
«Долю людей с агрессивным стилем вождения оценивают менее чем в процент от всех», — говорится в релизе.
В феврале московский департамент транспорта заявил, что аренда электросамоката в столице теперь будет возможна только после прохождения верификации через Mos ID.
Отмечается, что единая верификация через mos.ru сделает поездки на электросамокатах удобнее и безопаснее для всех участников движения, позволит быстрее привлекать к ответственности нарушителей ПДД, исключит допуск в сервис детей и подростков.