Фотофакт: Пробка образовалась на улице Яна Райниса в Пскове

Автомобильная пробка образовалась на улице Яна Райниса в Пскове 29 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.
Большое количество машин едет в обе стороны, поток двигается медленно.
Напомним, сегодня отмечается Радоница, день поминовения усопших.
В Пскове в Радоницу организовано дополнительное движение автобусов до кладбищ. До 14:34 дополнительные автобусы курсируют по маршруту «площадь Ленина-Орлецы». Также 29 апреля будут организованы заезды автобуса маршрута № 9 «Вокзал-Подборовье» на кладбище «Крестовское».