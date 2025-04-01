АвтоМир / За рулём

Центр Пскова перекроют 9 мая

В связи с проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Пскове 9 мая ограничат движение транспорта. Об этом сообщается на официальных ресурсах администрации Пскова.

9 мая с 7:00 до окончания мероприятия движение для транспорта закрыли:

по улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;

по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади; по Октябрьской площади;

по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;

по площади Ленина;

по улице Карла Маркса от улицы Пушкина до площади Ленина;

по улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;

по улице Профсоюзной от Набережной реки Великая до Октябрьской площади;

по Набережной реки Великая;

по улице Леона Поземского от дома № 10 по улице Леона Поземского до площади Ленина;

по Троицкому (Советскому) мосту через реку Пскова;

по улице Воровского от улицы Красных Партизан до улицы Карла Маркса;

по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина;

по улице Ленина от пересечения с улицей Некрасова до пересечения с площадью Ленина.

А с 7:00 до 23:00 проехать нельзя:

по улице Кузнецкой от Октябрьского проспекта до площади Победы;

по улице Спортивная от улицы Гражданская до улицы Кузнецкая.

В качестве объездов определены: улица Гражданская, улица 128-й Стрелковой дивизии, улица Вокзальная, Объездная дорога, улица Льва Толстого, улица Кузнецкая, улица Максима Горького, улица Юбилейная.

Помимо этого, с 11:00 до окончания мероприятия закроют движение по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до улицы Кузнецкой (на время шествия колонны парада), а с 16:00 до 20:00 по улице Комдива Кирсанова от улицы Юбилейной до улицы Молодова.

В качестве объездов определена улица Молодова.

Более подробную информацию о изменении маршрутов общественного транспорта можно посмотреть тут.