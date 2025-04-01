Центр Пскова перекроют 9 мая

В связи с проведением мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Пскове 9 мая ограничат движение транспорта. Об этом сообщается на официальных ресурсах администрации Пскова.
9 мая с 7:00 до окончания мероприятия движение для транспорта закрыли:
- по улице Советской от улицы Детской до Октябрьской площади;
- по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади; по Октябрьской площади;
- по улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;
- по площади Ленина;
- по улице Карла Маркса от улицы Пушкина до площади Ленина;
- по улице Ленина от улицы Пушкина до площади Ленина;
- по улице Профсоюзной от Набережной реки Великая до Октябрьской площади;
- по Набережной реки Великая;
- по улице Леона Поземского от дома № 10 по улице Леона Поземского до площади Ленина;
- по Троицкому (Советскому) мосту через реку Пскова;
- по улице Воровского от улицы Красных Партизан до улицы Карла Маркса;
- по Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина;
- по улице Ленина от пересечения с улицей Некрасова до пересечения с площадью Ленина.
А с 7:00 до 23:00 проехать нельзя:
- по улице Кузнецкой от Октябрьского проспекта до площади Победы;
- по улице Спортивная от улицы Гражданская до улицы Кузнецкая.
В качестве объездов определены: улица Гражданская, улица 128-й Стрелковой дивизии, улица Вокзальная, Объездная дорога, улица Льва Толстого, улица Кузнецкая, улица Максима Горького, улица Юбилейная.
Помимо этого, с 11:00 до окончания мероприятия закроют движение по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до улицы Кузнецкой (на время шествия колонны парада), а с 16:00 до 20:00 по улице Комдива Кирсанова от улицы Юбилейной до улицы Молодова.
В качестве объездов определена улица Молодова.
Более подробную информацию о изменении маршрутов общественного транспорта можно посмотреть тут.