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На пытавшегося скрыться от полиции в Пскове водителя «Ауди» могут завести уголовное дело

В Пскове в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело в отношении водителя «Ауди», оказавшего сопротивление сотрудникам полиции. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из источников в правоохранительных органах.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

По неофициальной информации, отказавшийся подчиниться законному требованию об остановке транспортного средства водитель оскорблял сотрудников полиции.

В пресс-службе УМВД России по Псковской области корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили, что материал по данному происшествию будут передан в Следственное управление следственного комитета РФ по Псковской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

По информации пресс-службы регионального следственного управления СКР, в ближайшее время ожидается поступление из полиции материалов по данному происшествию, о котором известно из публикаций СМИ и пользователей соцсетей.

Как сообщалось ранее, вечером 11 мая на улице Труда несколько патрульных автомашин ДПС Госавтоинспекции участвовали в преследовании автомобиля. Нарушителя блокировали на территории автомойки самообслуживания.

По официальной информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, в отдел полиции доставлен водитель, управлявший транспортом в нетрезвом виде. По предварительной информации, водитель «Ауди», мужчина 1989 года рождения, не выполнил законные требования инспекторов Госавтоинспекции об остановке автомобиля.

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После этого пытался оказать сотрудникам полиции сопротивление. Водитель и его пассажир, по предварительной информации, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, были доставлены в отдел полиции.

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Ранее мужчина уже дважды привлекался к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде.