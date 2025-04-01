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Островичка заплатила более 100 тысяч рублей за отказ забрать машину со штрафстоянки

Жительница Островского района проигнорировала уведомление о задержании её автомобиля и была вынуждена оплатить штраф в размере 104 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Инспектор ДПС задержал автомобиль жительницы Острова и отправил его на спецстоянку компании «Исток». Однако женщина не стала забирать машину и не оплатила хранение.

В связи с этим фирма обратилась в суд с иском о взыскании задолженности в размере 104 тысячи рублей в качестве платы за хранение транспортного средства марки Volkswagen, а также расходы по уплате государственной пошлины.

Исполнительный документ о взыскании задолженности поступил на исполнение в отделение судебных приставов Островского и Пыталовского районов.

Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена, что уклонение от исполнения решения суда влечет штрафные санкции.

В целях обеспечения своевременного погашения задолженности судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника, постановление об ограничении на выезд должника за пределы Российской Федерации. Данные меры с постановлением о взыскании исполнительского сбора в размере 7 тысяч рублей убедили женщину погасить задолженность.

Денежные средства в полном объеме поступили на депозитный счет подразделения ведомства. После перечисления их взыскателю исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.