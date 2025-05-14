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В Госдуму внесут проект о двух бесплатных парковочных местах для многодетных

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») внесет в палату парламента законопроект, которым предлагается закрепить за многодетными семьями право на два бесплатных парковочных места для автомобилей.

«Предлагается закрепить на федеральном уровне право многодетных семей на два бесплатных парковочных места для транспортных средств, зарегистрированных на многодетных родителей», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В документах отмечается, что в настоящее время бесплатная парковка для многодетных существует только в 37 российских регионах, кроме того, условия для нее везде разные. В случае принятия данного законопроекта, льгота будет федеральной, пишет РИА Новости.

«Многодетные родители часто разрываются между делами. Папа везет сына в школу, мама — дочек в поликлинику или на кружки. Если за каждую парковку приходится платить, это бьет по семейному бюджету», — сказал Дмитрий Гусев.

Он уточнил, что проектом предлагается убрать эту нагрузку, дав семьям два бесплатных места. По его словам, так родители смогут гибко планировать поездки, не думая о лишних расходах.

Депутат Госдумы отметил, что воспитывать нескольких детей непросто, и такие меры помогут сэкономить и деньги, и нервы.

«К тому же это шаг к поддержке семейных ценностей и росту рождаемости, о чем не раз говорил президент России Владимир Путин. Когда закон примут, многодетные семьи по всей стране получат еще одну полезную льготу. Она сделает их жизнь чуть проще и комфортнее», — заключил Дмитрий Гусев.

В документах отмечается, что в настоящее время бесплатная парковка для многодетных существует только в 37 российский регионах, кроме того, условия для нее везде разные. В случае принятия данного законопроекта, льгота будет федеральной.

«Многодетные родители часто разрываются между делами. Папа везет сына в школу, мама — дочек в поликлинику или на кружки. Если за каждую парковку приходится платить, это бьет по семейному бюджету», — сказал Дмитрий Гусев.

Он уточнил, что проектом предлагается убрать эту нагрузку, дав семьям два бесплатных места. По его словам, так родители смогут гибко планировать поездки, не думая о лишних расходах.

Депутат Госдумы отметил, что воспитывать нескольких детей непросто, и такие меры помогут сэкономить и деньги, и нервы.

«К тому же это шаг к поддержке семейных ценностей и росту рождаемости, о чем не раз говорил президент России Владимир Путин. Когда закон примут, многодетные семьи по всей стране получат еще одну полезную льготу. Она сделает их жизнь чуть проще и комфортнее», — заключил Дмитрий Гусев.