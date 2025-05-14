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В каких случаях можно сохранить автомобиль при банкротстве, рассказали псковичам

В каких случаях можно сохранить автомобиль при процедуре банкротства, рассказала арбитражная управляющая Ульяна Михайлова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Если наш должник - житель удаленной деревни, например, у меня есть должник в порховской деревне Славковичи. Мы с ней вместе реагировали на исключение транспортного средства из конкурсной массы. Это был Fiat 1988 года», - поделилась Ульяна Михайлова.

Арбитражная управляющая отметила, что транспортное средство, которое хочет исключить должник из имущества, представленного к торгам, не должно быть роскошным, а также его наличие должно быть обосновано необходимостью. Например, если расходы на общественный транспорт выше расходов на автомобиль, то суд может позволить должнику оставить его. «О сохранении автомобиля стоимостью более 400 тысяч не стоит и думать», - уточнила Ульяна Михайлова.

Если речь идет о новой машине, то она однозначно будет выставлена на торги, и единственный вариант сохранить ее - это внести половину ее стоимости, заключила арбитражная управляющая.