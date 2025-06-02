Экономика

Как отстоять свое имущество при процедуре банкротства, рассказали псковичам

Как отстоять свое имущество при процедуре банкротства, рассказала арбитражная управляющая Ульяна Михайлова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Чаще всего есть тяжелое восприятие того, что же арбитражный управляющий оставит, а что будет выносить на торги, и за какое имущество может побороться должник», - рассказала Ульяна Михайлова.

Арбитражная управляющая отметила, что в этом вопросе нельзя находиться в пассивной позиции. «Если должник сам ничего не просит, то арбитражный управляющий включит все, за исключением прожиточного минимума денежных средств и единственного жилья. Все остальное мы включим в конкурсную массу», - пояснила Ульяна Михайлова.

Гостья студи обратила внимание на то, что должнику необходимо обосновывать оставление в его собственности того или иного имущества путем мотивированных доводов.