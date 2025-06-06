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Нетрезвый молодой человек управлял мопедом в Новоржевском округе

В Новоржевском округе полицейские остановили нетрезвого водителя, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. .

На дороге Пушкинские Горы – Локня в Новоржевском округе ночью 24 мая инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки ехавшего на мопеде молодого человека. Выяснилось, что этот 20-летний житель Новоржевского округа находился в нетрезвом состоянии. Причем, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное противоправное деяние.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.