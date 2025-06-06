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Средний размер автокредита в РФ снизился на 10%

В мае 2025 года средний размер выданных автокредитов составил 1,27 млн рублей, что на 9,6% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 27 июня сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом, по сравнению с предыдущим месяцем средний чек выданных автокредитов немного увеличился (на 0,9%). Аналитики отметили, что этот показатель растут третий месяц подряд. Наибольший средний размер выданных автокредитов в регионах РФ в мае зафиксирован в Москве (1,72 млн рублей) и Московской области (1,56 млн рублей) и в Санкт-Петербурге (1,49 млн рублей).

Самое сильное сокращения размера автокредита за год отмечено в Воронежской (–14%), Калужской (–12,8%), Тульской (–12,6%) и Челябинской (–12,3%) областях, а также в Москве (–12,2%). Среди топ-30 регионов этот показатель за прошедший год увеличился только в Иркутской области (+7,8%).

Низкие значения относительно прошлого года объясняются удешевлением автокредитов, изменением структуры рынка в пользу более бюджетных машин и субсидированием ставок со стороны автопроизводителей, пишут «Известия».