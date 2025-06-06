Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «На пятой передаче», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии - начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Юрий Фёдоров.
Основные темы:
- Сколько комплексов фотовидеофиксации работает в Псковской области и сколько нарушений выявлено;
- Новые виды выявляемых нарушений;
- Работа мобильного комплекса на федеральных дорогах в Псковской области;
- Какие виды нарушений выявляет комплекс на площади Ленина;
- Особенности работы камер на непропуск пешеходов;
- Будут ли камеры штрафовать за езду без ОСАГО;