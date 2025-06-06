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Стали известны подробности задержания водителя ВАЗ-2112 на Рижском проспекте в Пскове

Стали известны подробности задержания водителя ВАЗ-2112 на Рижском проспекте в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, мужчина управлял автомашиной в состоянии опьянения.

22 июля в 17.37 на Рижском проспекте у дома №40 сотрудники полиции остановили ВАЗ-2112 с мужчиной 1977 года рождения за рулем. Водитель находился в состоянии опьянения - 0.630 мг/л.

Транспортное средство помещено на спецстоянку.

В августе 2024 года он уже привлекался к административной ответственности по статье 12.26 часть 2 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

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В действиях водителя присутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ(Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Ранее сообщалось, что на перекрестке Рижского проспекта и улицы Народной сотрудники полиции остановили водителя ВАЗа и вытащили его из машины.