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Комплекс «Дозор М3» зафиксировал нарушения парковки на зеленой зоне в Пскове

Программно-аппаратный комплекс автоматической фиксации и обработки нарушений в сфере благоустройства «Дозор М3» зафиксировал факты нарушения правил парковки в районе улицы Николая Васильева, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.

В соответствии со статьей 2.6.1, частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ установлен особый порядок привлечения к административной ответственности за административные правонарушения в области благоустройства территории при их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, либо работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

В таких случаях протокол об административном правонарушении не составляется, постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия собственника (владельца) транспортного средства и оформляется в порядке, предусмотренном статьей 29.10 КоАП РФ.

В настоящее время данные о нарушениях находятся в административной комиссии администрации города Пскова для рассмотрения и привлечения к административной ответственности владельцев автомобилей.