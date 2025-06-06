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Массовые проверки водителей пройдут в Пскове 2 августа

В целях стабилизации дорожной обстановки 2 августа текущего года в Пскове пройдут массовые проверки водителей в целях предупреждения грубых нарушений Правил дорожного движения, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Проверки будут проходить 2 августа с 13.00 до 14.00 на перекрёстке улиц Чудской и Ижорского Батальона в Пскове.

Как отметили в УМВД, особое внимание будет уделено пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушения правил перевозки детей, управления мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности лицами, не имеющими права на управление (в том числе несовершеннолетними).

Госавтоинспекция в очередной раз акцентирует внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.