«ГорДозор»: Итоги городского заседания межведомственной комиссии по БДД. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 сентября.

В Пскове состоялось очередное заседание городской межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. На нем было принято несколько ключевых решений для города. Где появится новый светофор? Какие левые повороты запретили в Пскове? Для чего восстанавливают разметку возле школ и детских садов?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков.