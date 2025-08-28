АвтоМир / За рулём

Гости праздника ПЛН смогли узнать о преимуществах лизинговой компании CARCADE

Лизинговая компания CARCADE, входящая в группу компаний «Газпромбанк лизинг», стала партнером автофестиваля «Автомир Пскова-25», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На празднике гости могли узнать об услугах и преимуществах лизинговой компании. Компания CARCADE предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники.



Клиенты CARCADE — более 250 тысяч предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 29 лет работы на российском рынке компания помогла своим клиентам приобрести более 350 тысяч автомобилей и сэкономить более 4,5 млрд рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет 165+ представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнёром для лизингополучателей.

Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто», «Автосалон 1» и сервис по замене масла SPOT.

Категория 6+