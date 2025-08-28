АвтоМир / За рулём

Латвия намерена запретить и регулярные автобусные рейсы в РФ

Министр сообщения Латвии Атис Швинка в сегодняшнем интервью подтвердил намерение не продлевать лицензии на регулярные пассажирские перевозки в Россию. То есть после окончания срока действия уже выданных разрешений они не будут продлеваться или возобновляться.

В то же время он отметил, что ответственные за безопасность страны органы пока не приняли решение о полном закрытии сухопутной границы с Россией и Беларусью.

Регулярные пассажирские перевозки автобусами в страны — нечлены ЕС организуются на основании межправительственных двусторонних соглашений и в соответствии с национальным законодательством Латвии. Перевозчик должен получить временное разрешение (не больше чем на год) на осуществление перевозок по определенному маршруту. С латвийской стороны этим занимается госпредприятие «Автотранспортная дирекция», пишет Sputnik Латвия.