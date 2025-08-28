АвтоМир / За рулём

Псковский суд отказал в возмещении ущерба по причине сбоя в работе светофора

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия по причине сбоя в работе светофора, обслуживание которого осуществляет ответчик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что в июле 2024 года на Октябрьском проспекте города Пскова по причине сбоя в работе дорожного светофора произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Хендай Гетц» и «Киа Рио», которым управлял истец. На момент ДТП работал светофор-дублер, на котором горел красный свет, в связи с чем истец, приближаясь к перекрестку, должен был руководствоваться запрещающим сигналом светофора-дублера, а не знаком «Главная дорога».

Сбой в работе светофора ответчиком был устранен в установленный срок.

Суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска, поскольку ответчиком нарушений требований нормативных правовых актов о содержании дорожных сооружений не допущено, оснований для возложения на него ответственности за причинение ущерба не имеется.