Псковский суд отказал в возмещении ущерба по причине сбоя в работе светофора

30.09.2025 21:49|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску о взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия по причине сбоя в работе светофора, обслуживание которого осуществляет ответчик. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

 

В ходе рассмотрения дела судом установлено, что в июле 2024 года на Октябрьском проспекте города Пскова по причине сбоя в работе дорожного светофора произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «Хендай Гетц» и «Киа Рио», которым управлял истец. На момент ДТП работал светофор-дублер, на котором горел красный свет, в связи с чем истец, приближаясь к перекрестку, должен был руководствоваться запрещающим сигналом светофора-дублера, а не знаком «Главная дорога». 

Сбой в работе светофора ответчиком был устранен в установленный срок. 

Суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении иска, поскольку ответчиком нарушений требований нормативных правовых актов о содержании дорожных сооружений не допущено, оснований для возложения на него ответственности за причинение ущерба не имеется.

