Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: все о «Юных инспекторах движения»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы Дениса Бахтина «На пятой передаче», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Темой станет движение «Юные инспекторы движения» - как детей приучают к основам безопасности на дорогах и почему им это интересно:

Кто такие «Юные инспекторы движения» и чем они занимаются?

Почему водители перестают пугаться при остановке инспектором ДПС и начинают улыбаться?

Что дает детям участие в движении и почему им это нравится? В каком детском лагере проводятся смены для участников?

Почему Многопрофильный правовой лицей - базовая площадка для занятий по ПДД, и кто из педагогов был участником первого съезда ЮИД в 1975 году?

Кто учит детей навыкам первой медпомощи?

Какого автогородка не хватает для занятий с детьми в Пскове?

На эти и другие вопросы ответят спикеры: