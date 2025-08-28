Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: все о «Юных инспекторах движения»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы Дениса Бахтина «На пятой передаче», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Темой станет движение «Юные инспекторы движения» - как детей приучают к основам безопасности на дорогах и почему им это интересно:
- Кто такие «Юные инспекторы движения» и чем они занимаются?
- Почему водители перестают пугаться при остановке инспектором ДПС и начинают улыбаться?
- Что дает детям участие в движении и почему им это нравится? В каком детском лагере проводятся смены для участников?
- Почему Многопрофильный правовой лицей - базовая площадка для занятий по ПДД, и кто из педагогов был участником первого съезда ЮИД в 1975 году?
- Кто учит детей навыкам первой медпомощи?
- Какого автогородка не хватает для занятий с детьми в Пскове?
На эти и другие вопросы ответят спикеры:
- инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова;
- директор центра образования «Наставник», председатель регионального отделения организации «Юные инспекторы движения» Евграф Николаев;
- заместитель директора по воспитательной работе Многопрофильного правового лицея №8 Елена Грачева.