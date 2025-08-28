АвтоМир / За рулём

Нетрезвый водитель попался полицейским в Порховском округе

В Порховском муниципальном округе остановили нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 10 октября инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «Чери». Выяснилось, что этой иномаркой управлял местный житель 1987 года рождения, находившийся в нетрезвом состоянии.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.