АвтоМир / За рулём

ВАЗ изъяли у порховчанина за нетрезвую езду в Пскове

Нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, попался полицейский в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове 9 ноября около 14:00 у дома на улице Индустриальной инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину ВАЗ.

Выяснилось, что этим автомобилем управлял находившийся «под градусом» 35-летний житель Порховского муниципального округа. Легковушка изъята. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.