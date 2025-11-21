АвтоМир / За рулём

Более 150 водителей проверили на наличие долгов в ходе рейда в Пскове

В рамках всероссийской акции «В Новый год — без долгов!» в городе Пскове состоялся совместный профилактический рейд судебных приставов и сотрудников отдельной специализированной роты ДПС управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, в ходе которого проверили более 150 транспортных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП РФ по Псковской области

Мероприятие прошло на оживленных участках улично-дорожной сети города. Водителей информировали о наличии (или отсутствии) задолженностей по исполнительным производствам, а также разъясняли правовые последствия неисполнения судебных решений.

Должников в ходе рейда выявлено не было. Аресты транспортных средств и иные меры принудительного исполнения не применялись.

Судебные приставы обратили внимание автолюбителей на то, что наличие задолженностей может повлечь ограничение выезда за пределы Российской Федерации, запрет на регистрационные действия и иные меры, особенно актуальные в период новогодних праздников. Они также призвали жителей региона заранее позаботиться о погашении задолженностей и встретить Новый год без долгов, ограничений и неприятных сюрпризов.

Напомним, самостоятельно и оперативно проверить наличие долгов можно с помощью официальных онлайн-сервисов ФССП России, а также портала «Госуслуги».