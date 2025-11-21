←   ПЛН
АвтоМир / За рулём

Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: График перекрытий, запрет поворота налево и недостача стрелки направо

12.12.2025 12:34|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы Дениса Бахтина «На пятой передаче», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудят изменение схем движения на время дорожного ремонта и некоторые решения межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения в Пскове:

  • Северный обход и временные неудобства объезда перекрытого участка в Хотицах – что получат жители области в итоге?

  • Почему вариант альтернативного объезда перекрытого участка труднореализуемый? – комментарий эксперта

  • Наложение трех дорожных ремонтов в 2026 году;

  • Запрет левого поворота из дворов на перекрестке Народная – Люксембург;

  • Сохранение режима работы светофора Октябрьский – Некрасова. Нужно ли вернуть стрелку для поворота направо в сторону Октябрьской площади?

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
