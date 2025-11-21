АвтоМир / За рулём

Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: График перекрытий, запрет поворота налево и недостача стрелки направо

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы Дениса Бахтина «На пятой передаче», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудят изменение схем движения на время дорожного ремонта и некоторые решения межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения в Пскове: