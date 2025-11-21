АвтоМир / За рулём

Несколько припарковавшихся на зеленой зоне нарушителей выявили в Пскове

Несколько нарушителей, припарковавших автомобили на «зеленой» зоне, зафиксировали с помощью программно-аппаратного комплекса «Дозор М3» в районе улиц Труда, Звездной, Народной и Новоселов в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города.

Фото здесь и далее: Контрольное управление администрации города Пскова

В соответствии со статьей 2.6.1, частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ установлен особый порядок привлечения к административной ответственности за административные правонарушения в области благоустройства территории при их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, либо работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

В указанных случаях протокол об административном правонарушении не составляется, постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия собственника (владельца) транспортного средства и оформляется в порядке, предусмотренном статьей 29.10 КоАП РФ.

В настоящее время данные о нарушениях находятся в административной комиссии города Пскова для рассмотрения и привлечения к ответственности владельцев автомобилей.