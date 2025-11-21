«На пятой передаче»: График перекрытий, запрет поворота налево и недостача стрелки направо. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «На пятой передаче», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 12 декабря.
Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудили изменение схем движения на время дорожного ремонта и некоторые решения межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения в Пскове:
Северный обход и временные неудобства объезда перекрытого участка в Хотицах – что получат жители области в итоге?
Почему вариант альтернативного объезда перекрытого участка труднореализуемый? – комментарий эксперта
Наложение трех дорожных ремонтов в 2026 году;
Запрет левого поворота из дворов на перекрестке Народная – Люксембург;
Сохранение режима работы светофора Октябрьский – Некрасова. Нужно ли вернуть стрелку для поворота направо в сторону Октябрьской площади?