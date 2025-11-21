Нетрезвого псковича за рулем автомобиля Skoda остановили полицейские

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили полицейские на территории Псковского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На дороге Псков – Изборск в Псковском округе днем 22 декабря инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Skoda. Выяснилось, что управлял иномаркой пскович 1983 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.