Нетрезвого псковича за рулем автомобиля Skoda остановили полицейские

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили полицейские на территории Псковского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На дороге Псков – Изборск в Псковском округе днем 22 декабря инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Skoda. Выяснилось, что управлял иномаркой пскович 1983 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.