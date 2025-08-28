АвтоМир / За рулём

Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 11 ноября

Ограничение скорости будет действовать на нескольких участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия завтра, 11 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участках 58, 63, 71, 74 километров ограничение скорости движения будет действовать в оба направления с 9:00 до 17:00. Будет производиться ямочный ремонт с установкой схемы организации дорожного движения.

На участках 137-138 и 144-145 километров ограничение скорости движения будет действовать в сторону Санкт-Петербурга по правой полосе с 8:00 до 17:0. Будет проводиться ликвидация размывов.