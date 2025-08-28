АвтоМир / За рулём

Нетрезвого мужчину на Nissan остановили в порховской деревне Хилово

Нетрезвый водитель, который ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное противоправное деяние, попался полицейским в Порховском округе, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, ночью 10 ноября на улице Центральной в деревне Хилово Порховского муниципального округа инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Nissan.

Выяснилось, что этой иномаркой управлял местный житель 1996 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомашина изъята. Все обстоятельства произошедшего выясняются.