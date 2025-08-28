АвтоМир / За рулём

«Псковавтодор» планирует закупить четыре автогрейдера по 10 млн рублей

На закупку четырех автогрейдеров на нужды «Псковавтодора» могут выделить 39 800 000 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Фото: ГБУ ПО «Псковавтодор»

Заказчиком выступает управление автомобильных дорог Псковской области. Поставка товара должна произвестись в течение десяти календарных дней с даты заключения контракта.

Мощность двигателя автогрейдера должна составлять не менее 149 л. с. Максимальная скорость движения вперед: не менее 30 км/ч. Он также должен быть оборудован светодиодным знаком «Объезд» и сигнальной проблесковой светодиодной панелью.

Поставщика планируется определить 25 ноября.