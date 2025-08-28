«Псковавтодор» планирует закупить четыре автогрейдера по 10 млн рублей

На закупку четырех автогрейдеров на нужды «Псковавтодора» могут выделить 39 800 000 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.
Фото: ГБУ ПО «Псковавтодор»
Заказчиком выступает управление автомобильных дорог Псковской области. Поставка товара должна произвестись в течение десяти календарных дней с даты заключения контракта.
Мощность двигателя автогрейдера должна составлять не менее 149 л. с. Максимальная скорость движения вперед: не менее 30 км/ч. Он также должен быть оборудован светодиодным знаком «Объезд» и сигнальной проблесковой светодиодной панелью.
Поставщика планируется определить 25 ноября.