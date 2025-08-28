Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Типичные дорожные происшествия в Пскове и как их избежать?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы Дениса Бахтина «На пятой передаче», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гостем студии станет командир отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову Алексей Андреев.
Темами нового выпуска «На пятой передаче» станут:
- Что опаснее для участников движения: ноябрь – один из самых коварных и темных месяцев, или зима с гололедицей?
- Наезд на пешехода - наиболее типичные условия;
- Основная причина столкновений автомашин на перекрёстке.
А также:
- Как часто за рулем оказываются дети, несовершеннолетние без права управления?
- Что делать, если вас заперли на парковке?
- Надо ли поощрять выплатами сообщения о пьяных водителях?