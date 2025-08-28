АвтоМир / За рулём

Нетрезвый водитель попался полицейским в Острове

В Острове в ходе профилактических мероприятий дорожная полиция выявила нерезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В городе Острове вечером 13 ноября по улице Фестивальной на легковушке ВАЗ-2115 следовал житель Островского муниципального округа 1995 года рождения.

Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.