Как правильно вызвать скорую помощь на место ДТП, рассказали псковичам

Как правильно вызвать скорую помощь на место дорожно-транспортного происшествия, рассказал координатор по обучению населения навыкам первой помощи Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Александр Гирилюк 21 ноября в эфире ПЛН FM (102.6) в программе «На пятой передаче».
По его словам, нередко люди погибают из-за того, что им некорректно вызвали скорую помощь.
«Важный момент: каждый гражданин должен не только вызвать скорую помощь. Помимо этого, водитель должен уметь пользоваться аптечкой, которая находится у него автомобиле, и совершать действия, направленные на сохранение жизни и здоровья. На наших курсах люди учатся, как пользоваться аптечкой, какие приемы первой помощи использовать. Мы обучаем не медиков, а широкие группы населения», - уточнил гость студии.