АвтоМир / За рулём

Как правильно вызвать скорую помощь на место ДТП, рассказали псковичам

Как правильно вызвать скорую помощь на место дорожно-транспортного происшествия, рассказал координатор по обучению населения навыкам первой помощи Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Александр Гирилюк 21 ноября в эфире ПЛН FM (102.6) в программе «На пятой передаче».

По его словам, нередко люди погибают из-за того, что им некорректно вызвали скорую помощь.

«ДТП часто связаны с внутренними травмами. Прежде чем вызвать скорую помощь, нужно осмотреть пострадавшего, проверить наличие сознания, наличие дыхания, травм, кровотечений. Необходимо правильно указать количество пострадавших. Есть такое правило, что одна карета скорой помощи везет одного человека. Необходимо указать пол и возраст. Диспетчер, конечно, все равно об этом спросит вас. Но если подготовить в голове диалог, прежде чем вызвать скорую помощь, [реальный] диалог пройдет быстрее, и время реагирования будет лучше», - рассказал Александр Гирилюк.

«Важный момент: каждый гражданин должен не только вызвать скорую помощь. Помимо этого, водитель должен уметь пользоваться аптечкой, которая находится у него автомобиле, и совершать действия, направленные на сохранение жизни и здоровья. На наших курсах люди учатся, как пользоваться аптечкой, какие приемы первой помощи использовать. Мы обучаем не медиков, а широкие группы населения», - уточнил гость студии.