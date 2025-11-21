АвтоМир / За рулём

Mitsubishi Space Star конфисковали у жителя Пыталовского округа за нетрезвую езду

38-летнего жителя Пыталовского округа отравили на обязательные работы за нетрезвое вождение, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре округа.

Установлено, что на основании постановления мирового судьи судебного участка №17 Пыталовского округа мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 8 месяцев.

Вместе с тем 7 июня он вновь выявлен в состоянии алкогольного опьянения при управлении автомобилем на автодороге Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

Автомобиль Mitsubishi Space Star конфискован в доход государства.