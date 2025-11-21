АвтоМир / За рулём

Нескольких автолюбителей оштрафуют за парковку на зеленой зоне в Пскове

Контрольный выезд с применением программно-аппаратного комплекса автоматической фиксации и обработки нарушений в сфере благоустройства «Дозор М3» осуществили по улицам Пскова 21 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города.

Фотографии: контрольное управление администрации города Пскова

Нарушителей зафиксировали на улицах Юбилейной, Народной и Новоселов.

В соответствии со статьей 2.6.1, частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ установлен особый порядок привлечения к административной ответственности за административные правонарушения в области благоустройства территории при их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, либо работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

В указанных случаях протокол об административном правонарушении не составляется, постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия собственника (владельца) транспортного средства и оформляется в порядке, предусмотренном статьей 29.10 КоАП РФ.

«В настоящее время данные о нарушениях находятся в административной комиссии администрации города Пскова для рассмотрения и привлечения к административной ответственности владельцев автомобилей», - сообщили в контрольном управлении.