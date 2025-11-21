АвтоМир / За рулём

Hyundai и Chery изъяли у водителей за нетрезвую езду по псковским дорогам

В Невельском и Стругокрасненском муниципальных округах инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 23 ноября у дома по улице Ленина в Невеле дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Hyundai. Выяснилось, что им управлял нетрезвый горожанин 1988 года рождения. А утром 23 ноября по деревне Плиссы Невельского муниципального округа на машине Chery ехал находившийся «под градусом» 39-летний невельчанин. Вечером 23 ноября еще одного нетрезвого водителя на иномарке полицейские выявили на территории Стругокрасненского муниципального округа.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. Иномарки изъяты.