АвтоМир / За рулём

С наступлением осени россияне стали чаще искать услуги эвакуатора

Эксперты Авито Услуг и Авито Спецтехники рассказали, как меняется рынок эвакуаторов: что происходит с продажами техники и спросом на услуги. Аналитики отметили, что россияне стали чаще интересоваться сервисом вызова эвакуатора, а на платформе вырос спрос на продажу такой техники – новой и с пробегом.

Специалисты Авито Спецтехники проанализировали спрос и предложение на покупку эвакуаторов в сентябре-октябре 2025 года и сравнили их с показателями июня-июля этого же года. Статистика показала, что спрос на новую технику вырос на 17,2%, а предложение – на 19,9%. Их средняя цена снизилась на 3,6% и составила 6 050 000 рублей.

Наиболее востребованными были машины марок ГАЗ, ВАЛДАЙ и Dongfeng. При этом спрос на эвакуаторы марки ГАЗ вырос на 29,7%, а на ВАЛДАЙ – на 2,2%. Среди моделей наиболее заметную положительную динамику показателя продемонстрировали ГАЗель Next (+55,5%) и ВАЛДАЙ 8 (+49,3%).

Чаще всего на платформе продавались эвакуаторы марок ВАЛДАЙ (на нее пришлось 19,7% объявлений), ГАЗ (16,2%) и Dongfeng (15,8%). Среди моделей лидерами по доле в предложении стали ВАЛДАЙ 12 (10%), ВАЛДАЙ 8 (9,6%), ГАЗон Next C41RB3 (8,8%), Dongfeng C80N (7,9%), ГАЗель Next (5,2%).

На вторичном рынке спрос на эвакуаторы вырос на 22,5%. Средняя цена составила 1 800 000 рублей.

Наибольшей популярностью пользовалась техника марок ГАЗ, Hyundai, Mercedes-Benz, Isuzu и ЗИЛ. Среди моделей самыми востребованными оказались ГАЗель 3302, ГАЗель Next, ГАЗ «Валдай», Hyundai HD78 и ГАЗ 3302.

Наибольший рост спроса зафиксирован за IVECO (в 2,4 раза), Hyundai (на 45%), Isuzu (на 26,3%), ГАЗ (на 25,1%) и Ford (+23,4%). Среди моделей значительно вырос спрос на Hyundai HD72 (+84,3%), ГАЗ «Валдай» (+72,6%), Hyundai HD78 (+39,5%), ГАЗель 3302 (+26%) и ГАЗель Next (+23,8%).

По числу предложений лидировали машины марок ГАЗ (47,7%), Hyundai (10%), Isuzu (6,1%), Mercedes-Benz (6,1%), ЗИЛ (2,8%), а среди моделей – ГАЗель 3302 (15,5%), ГАЗель Next (9,7%), Hyundai HD78 (5,9%).

«Эвакуаторы – востребованный инструмент для старта или расширения автосервисного бизнеса. Мы наблюдаем, как рост спроса на эвакуационные услуги, который усиливается в начале холодного сезона, сказывается и на динамике рынка: востребованность такой техники растет, как и число объявлений о продаже. Последнее, в свою очередь, делает рынок сегодня вариативнее: предложение есть и на новые эвакуаторы, и на модели с наработкой, и выбор настолько широк, что предприниматель может без труда подобрать технику под свои реальные задачи», – прокомментировал директор направления «Спецтехника» в Авито Тимур Осипов.

По данным Авито Услуг, в октябре 2025 года жители страны стали чаще искать эвакуаторы для грузовых авто – спрос на них вырос на 7% по сравнению с сентябрем. К таким транспортным средствам относятся фуры, тягачи и другая спецтехника. Услугами эвакуатора для автобусов, микроавтобусов и легковых автомобилей интересовались на 6% чаще. В связи с завершением мотосезона на 3% вырос спрос на эвакуацию мотоциклов и квадроциклов для консервации на зиму. Кроме того, россияне стали заранее готовить к зиме снегоходы: интерес к их эвакуации тоже увеличился на 3%.

Наиболее востребованными в октябре оказались эвакуаторы грузоподъемностью до 2 тонн: в октябре 2025 года спрос на них увеличился на 13% по сравнению с сентябрем. Спрос на технику грузоподъемностью от 2,5 до 3 тонн вырос на 4%, а эвакуаторы от 3 тонн и больше искали на 6% чаще.

Среди способов погрузки самый активный рост интереса продемонстрировала частичная погрузка: ее выбирали на 9% активнее. Интерес к методу «жесткая сцепка» вырос на 8%, тогда как спрос на услуги эвакуатора‑манипулятора и транспортировку с помощью лебедки увеличился на 5%.