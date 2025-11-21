АвтоМир / За рулём

Таксистам могут разрешить работать на личных автомобилях

Правительство РФ поддержало законопроект о праве частных водителей такси использовать в работе личные автомобили, не соответствующие требованиям по локализации, сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции, соавтор законопроекта Игорь Игошин.

Фото: pixabay

«Да, это так», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, был ли поддержан проект.

«Рассчитываем, что законопроект будет вынесен на рассмотрение Госдумы в первом чтении в декабре», - добавил Игошин.

Смотрите также Законопроект о локализации такси: на чем будут возить псковичей

Поправки к закону о локализации такси депутаты внесли на рассмотрение палаты парламента 30 октября. Согласно документу, водители, оформленные как физлица, могут получить право вносить в региональный реестр такси личные нелокализованные автомобили. Квота для них составит 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте машин на начало года. Предполагается, что рассчитывать квоту будут от числа водителей в регионе за предшествующий год, а проводить оценку будет Минтранс. Механизм рассчитан на период до 2033 года, пишет РИА Новости.

Ранее, Минпромторг России публиковал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и «Москвич».