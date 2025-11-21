АвтоМир / За рулём

Сергей Родин: Всероссийское общество автомобилистов формирует правильную культуру поведения на дороге

Всероссийское общество автомобилистов формирует правильную культуру поведения на дороге. Об этом рассказал председатель Псковского регионального отделения общественной организации Всероссийское общество автомобилистов» Сергей Родин в эфире программы «На пятой передаче» на ПЛН FM.

«Всероссийское общество автомобилистов — это одна из крупнейших общероссийских общественных организаций России, которая работает уже больше пятидесяти лет. Организация была создана в 1973 году по инициативе министерства автомобильного транспорта РСФСР и государственной автомобильной инспекции МВД СССР. И за это время организация превратилась в масштабную структуру, которая объединяет граждан для решения приоритетных задач в области снижения аварийности на дорогах, а также защищает права автовладельцев, оказывает автомобильные услуги. Также ВОА осуществляет профессиональную подготовку водителей и занимается просвещением людей всех возрастов в области безопасности дорожного движения, то есть формирует правильную культуру поведения на дороге», - отметил Сергей Родин.

ВОА — это партнёр государства, так как организация активно взаимодействует с Общественной палатой РФ, органами Госавтоинспекции, Министерством просвещения РФ, Министерством транспорта РФ и другими государственными структурами в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения.

«А теперь, если говорить конкретно про Псковскую область, наше региональное отделение работает очень активно и многопрофильно. Мы развиваем автошколу, участвуем в работе с молодежью, с детьми и родителями, проводим образовательные и профилактические мероприятия, сотрудничаем с ГАИ, с министерством образования, с ПсковГУ, с центром "Добрея", ЮИД, с молодежными центрами, с клубом молодых семей. Мы поддерживаем и участвуем в таких проектах, как "Безопасный город", "Форум молодых семей", инклюзивный фестиваль и другие. Работаем на городских и региональных событиях. Летом работаем с детскими оздоровительными лагерями, в частности с лагерем "Стремительный", где в профильных сменах в единый день безопасности рассказываем о значимости соблюдения правил дорожного движения. ВОА в Пскове — это организация, которая реально работает для людей», - сказал Сергей Родин.