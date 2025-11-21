В псковской автошколе рассказали, как между собой называют улицу Труда

Представитель автошколы ВОА – Всероссийского общества автомобилистов – раскрыл, как между собой в автошколе называют улицу Труда, где чаще всего можно встретить учебные автомобили в Пскове. Заместитель председателя Псковского регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Сергей Кулешов 28 ноября в программе «На пятой передаче» в эфире ПЛН FM рассказал о подготовке кандидатов в водители.
Сергей Кулешов отметил, что улица Труда достаточно насыщена всеми знаками и перекрестками, где экзаменатор может увидеть у кандидата все, что требуется для сдачи экзамена. Однако обучение и экзамен могут проходить в любой точке города.
По его словам, ограничений по использованию улиц для передвижения учебных автомобилей нет, но по просьбе представителей власти учебные автомобили не выезжают в период «часов пик», когда псковичи едут на работу или возвращаются домой.