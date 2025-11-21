АвтоМир / За рулём

Мотоблок изъяли у жителя Себежского округа за нетрезвую езду

На территории Себежского муниципального округа дорожная полиция остановила водителя в нетрезвом состоянии, у которого ранее уже были проблемы с законом за совершение аналогичного правонарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В поселке Идрица 25 ноября около 13 часов у дома по улице Труда инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки мужчину, который управлял мотоблоком.

Выяснилось, что этот житель Себежского муниципального округа 1978 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Мотоблок изъят.