«Дневной дозор»: Проблема парковок и подъездов к учреждениям в Пскове - есть ли решение?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему парковок и подъездов к учреждениям в Пскове. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Псков — город туристический. Всё больше путешественников приезжают к нам погулять по историческому центру и полюбоваться на достопримечательности. Да и мы, горожане, сами часто бываем в центре — если не на прогулке, то по делам. Всё бы ничего, да вот парковок в центральной части Пскова катастрофически не хватает. Органы власти вокруг собственных зданий создали парковки для своих сотрудников — для них проблема более-менее решена. А что делать простым смертным? Где парковаться?

Парадокс в том, что материальный достаток псковичей не особо растет, но каждый хочет иметь машину, а лучше две. Как следствие — все дворы и парковочные места на видимой части улиц заставлены автомобилями. При этом платных парковок с почасовой оплатой в центре Пскова нет, а значит, если кому-то повезло «воткнуть» свою машину на парковочное место, то она может стоять там хоть до скончания веков — всё равно за это платить не надо, а остальные пусть ищут другое место.

Не менее остро стоит вопрос с парковкой у школ, больниц и поликлиник. Попробуйте запарковать машину, например, около гуманитарного лицея — и поймете, что чуть ли не единственный вариант вовремя доставить ребенка в школу — это «выбросить» его из машины на ходу.

Тот еще квест — припарковаться у филармонии в день какого-нибудь «громкого» концерта. «Кто успел, тот присел», а кому это не удалось, оставляет машину «у черта на куличках» и идет в БКЗ нарядный и с букетом прямо по лужам и под дождем.

Но не только в центре города беда с парковками. Так, чтобы найти место на достаточно большой парковке у областной больницы, в определенные часы приходится «наматывать» не один круг. Или еще один пример: после переезда нескольких отделений службы судебных приставов с Комсомольской площади в Любятово машины посетителей и жителей близлежащих домов стоят чуть ли не друг на друге. А это, между прочим, окраинный микрорайон!

Так не пора ли Пскову пойти по примеру других городов и сделать платные парковки, чтобы хоть как-то разгрузить улицы от автотранспорта и дисциплинировать автовладельцев? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Проблема нехватки парковочных мест характерна для любого города, который развивает туризм. В этом плане «катастрофически непросто» Псковскому музею-заповеднику, объекты которого ежегодно посещают десятки тысяч туристов, отмечает директор учреждения Светлана Мельникова. Выходом из ситуации, по ее мнению, могло бы стать создание специализированных парковок, возможно, даже платных. Но если брать деньги, то нужно и нести ответственность за сохранность автобусов и легковых автомобилей, которые там паркуются.

«Представьте хотя бы 3-4 больших экскурсионных автобуса на улице Некрасова, 7, где находится большой музейный комплекс. Абсолютно нереальная задача. Даже если автобус останавливается на какое-то время, вы прекрасно понимаете, что напротив музея эти большие автобусы оставлять нельзя. В связи с этим возникает вопрос об организации специализированной парковки. Попробуйте представить большое мероприятие, например, у палат Постникова. Сколько там может встать автобусов, не говоря уже о частном транспорте? Ситуация около Кремля, наверное, самая сложная. Хотя парковка там есть и это великое счастье, что её сделали немножко на отдалении. Но хватает ли её? Я думаю, что в разгар сезона нет».

Юрий Бурлин — депутат Псковской городской Думы по 1-му округу, в который территорально входит центр города. Да, машин там много, и людям порой приходится очень постараться, чтобы куда-то «воткнуть» свое авто, но в целом проблема парковок, по мнению депутата, не такая уж животрепещущая. И все же, рано или поздно, мы к платным парковкам придем, предрекает депутат.

«Как вариант, платная парковка. Она может дать такой эффект. Но необходимо учитывать экономику и администрирование данного процесса, ведь это будет больше не подарок, а распределение парковочных мест, тем более для жителей и для тех, кто работает в каком-то месте, возможно, необходимо будет ввести квоты. Машин становится больше. Коллеги рассказали, что в Волгограде будет платная парковка. Я думаю, к этому мы придём. Введение платной парковки необходимо компенсировать общественным транспортом, чтобы люди чаще стали ездить на автобусах либо так или иначе находили какие-то альтернативные варианты. Это непростая задача, которую можно решать, но нужно двигаться поэтапно».

Псков долгое время входил в число лидеров по количеству машин на душу населения. Сейчас мы в этом плане немного «откатились» назад, но по-прежнему находимся в десятке, отмечает активист движения «Убитые дороги» Николай Мельков. Он предлагает Пскову пойти по примеру соседних городов, сопоставимых по численности населения (например, Смоленска), и ввести платные парковки в историческом центре. А также сделать платную парковку у крупных торговых комплексов.

«Почему это нужно? Потому что все равно содержание этого пространства кем-то делается, и кто-то за это платит. И когда у нас поставят платные парковки, то появятся деньги, которые можно будет использовать для других проектов. В Московской области, в Москве они используются для строительства комплексов, парки делают, в Краснодаре туристические зоны, причём ещё на курортные сборы это делается. И здесь можно создать организацию при структуре администрации, которая будет этим заниматься. Потому что платная парковка будет стимулировать людей использовать альтернативные транспорты, а это будет подстёгивать те же правительственные организации улучшать доступность иных транспортов, кроме как автомобильных, развивать велодорожки, СИМ-структуры и общественный транспорт, чтобы они лучше работали. Тогда у нас будет меньше автомобилей в городе и будет иная доступность этих объектов. Я бы даже пошёл чуть дальше, как в Питере, на многих торговых центрах тоже сделаны платные парковки, чтобы вы когда-то заезжали, не останавливали машину на долгое время, а условно на 2–3 часа. У вас есть на бесплатное посещение торговых центров, а дальше уже оплачивается по тарифу. Это очень удобно, опять же, у нас появляются места и новые покупатели могут найти, куда поставить автомобиль».

По мнению главы города Бориса Елкина, острота проблемы с парковочными местами не настолько велика: свободное место для машины можно найти всегда — надо лишь проехать плюс-минус несколько метров.

«Надо понимать: помимо того, чтобы ввести платные парковки, нужно ещё заниматься сбором денег, администрировать все платежи. И с точки зрения бюрократической работы надо посмотреть, выгодно ли будет это в принципе делать. Потому что мы понимаем, что устанавливать стоимость платных парковок, как это сделано в крупных субъектах, — это не совсем корректное сравнение, потому что в таких крупных субъектах, как в Москве, час парковки стоит до 400-500 рублей. И надо понимать, что у нас люди просто перестанут там парковаться, и так получится, что эта платная парковка будет всегда пустовать. Надо понимать, что иногда размер города несопоставимый, например, центр города Санкт-Петербурга, по сути, размером как весь Псков. Хотя в Санкт-Петербурге уже тоже во многих районах это введено. Поэтому целесообразности, я считаю, никакой нет. У нас нет проблем с парковкой».

Не видит ничего плохого в платных парковках вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин: в Санкт-Петербурге этот механизм успешно реализуется, и нам уже давно пора последовать его примеру, считает он. Недовольные, конечно, будут, но, как показывает практика, со временем народный гнев спадает. Комментарий Юрия Сорокина.

«Вспомните, когда начинали установку камер контроля за соблюдением правил движения на улицах Пскова - много было возмущений, но теперь все успокоились. Это дисциплинирует водителей. Если голова на плечах есть, то ты будешь соблюдать правила дорожного движения, а если у тебя голова по-другому устроена, то будешь платить за это деньги. И здесь также, безусловно, перед социальными учреждениями, перед торговыми центрами — в основном платные нужны стоянки. Можно выделить, допустим, 10% бесплатных стоянок, а остальные платные. Торговые центры, как правило, имеют собственника, и нужно смотреть, кому эти деньги пойдут, нужно, чтобы от этого пополнялся бюджет города. Поэтому платные стоянки должны стоять у социальных учреждений: у школы, у больницы, у государственных муниципальных организаций, там можно вводить платные, конечно».

Вопрос с парковками в Пскове тяжелый и требует публичного обсуждения, констатирует депутат Псковского областного Собрания по 4-му округу Алексей Севастьянов. У нас не очень широкие улицы, подавляющее большинство микрорайонов проектировалось без учета парковочных мест, и с этим надо разбираться, причем глобально и с привлечением профильных специалистов. Путь проб и ошибок — путь в никуда, полагает депутат и перечисляет целый ряд улиц, где парковка автотранспорта должна быть платной.

«Я уверен, что в центре города должны быть. По Рижскому проспекту, по Октябрьскому проспекту, по Яна Фабрициуса, допускаю, по Леона Поземского частично должны быть платные парковочные места. Кто-то мне скажет, что и так всё дорого. Во-первых, это средства, которые идут в казну города. Во-вторых, это позволит навести некий порядок. Много про это дебатов было во всех городах, кто приходил к платным парковкам, но здесь надо волевое решение. И мы видим, как большинство городов, где ввели платные парковки, в этом плане дисциплинировались. Люди умеют пользоваться, они рассчитывают, на сколько им надо поставить машину, на час, на два, а не бросить и забыть. Это всё очень сложный вопрос и требующий очень скрупулёзного изучения, прежде чем начать что-то делать. Но, по крайней мере, он требующий уже сегодня обсуждения. И обсуждения публичного, чтобы жители города видели, что градоначальник, правительство, администрация города занимается решением этих вопросов. Не просто сказать, что у нас нет сегодня на это средств. Нет. Мы должны сделать карту понимания, что, где, как, и это обосновать, обсудить, защитить. А деньги, поверьте, найдутся».

Как видим, подавляющее большинство наших собеседников не имеет ничего против платных парковок, полагая, что такая мера дисциплинирует горожан и гостей города, а также позволит разгрузить город от транспорта. Трудно с этим не согласиться. С другой стороны, введение платы за парковку в нашем городе никто активно пока не «продавливает», а значит, тема не такая уж и животрепещущая. Видимо, так думают не только в Пскове. На сегодняшний день механизм платных парковок используют порядка 50 российских городов — как миллионников, так и небольших. Но в масштабах нашей необъятной страны это не так уж и много.

Татьяна Иванова