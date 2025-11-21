АвтоМир / За рулём

Псковская область поднялась на 69-е место в рейтинге по доступности покупки автомобиля в РФ

Псковская область заняла 69-е место в рейтинге регионов РФ по доступности покупки автомобиля, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Согласно исследованию РИА Новости, в 2025 году в России доля семей, которые финансово могли себе позволить приобретение в кредит и владение новым недорогим автомобилем (стоимостью 1,3 миллиона рублей), составила 20,5%. Как показали результаты рейтинга, доступность автомобиля для российских семей в текущем году немного выросла по сравнению с 2024 годом, главным образом - из-за роста зарплат и небольшого снижения процентных ставок по автокредитам. При этом доступность покупки автомобиля очень дифференцирована в региональном разрезе. Основными факторами, определяющими эти различия, являются заработные платы, стоимость жизни, ставки по кредитам.

Доля семей в Псковской области, которые могут позволить себе купить в кредит и содержать недорогой автомобиль, стоимостью 1,3 миллиона рублей, составляет 11,1%. Доля псковских семей, которые могут позволить себе купить и содержать автомобиль, стоимостью 2,9 миллиона рублей в кредит, составляет 2,1%.

Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты РИА Новости провели исследование и составили девятый ежегодный рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

6-е место - Ненецкий автономный округ;

10-е место - Мурманская область;

11-е место - Санкт-Петербург;

15-е место - Ленинградская область;

28-е место - Архангельская область;

37-е место - Вологодская область;

38-е место - Республика Карелия;

47-е место - Новгородская область;

48-е место - Калининградская область.

Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 57,8%. Второе и третье места заняли Чукотский автономный округ и Магаданская область с результатами в 49,4% и 44,8% по доле семей, соответственно.

Замыкают рейтинг главным образом Северо-Кавказские республики: Республика Ингушетия, где лишь 1,9% семей могут позволить себе приобрести и содержать новый автомобиль за 1,3 миллиона рублей на официальную зарплату, Чеченская Республика (2,3%), Республика Дагестан (3,7%), Кабардино-Балкарская Республика (4,2%) и Республика Калмыкия (4,9%). Тогда как приобрести и содержать средний по цене автомобиль в этих регионах могут порядка 1% семей.

В прошлом году Псковская область в рейтинге российских регионов по доступности покупки автомобиля заняла 72-е место.