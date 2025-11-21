←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / За рулём 21.11.2025 09:400 «Дневной дозор»: Пересядут ли россияне на отечественный автопром из-за повышения утильсбора? 08.12.2025 10:270 Псковская область поднялась на 69-е место в рейтинге по доступности покупки автомобиля в РФ 05.12.2025 11:120 «На пятой передаче»: Боксы для треног и почему нет смысла запоминать места камер «на ремень». ВИДЕО 04.12.2025 17:290 Судебные приставы подтвердили наличие ограничений прав управления на мопеды и мотоциклы в Псковской области 04.12.2025 14:050 Фотофакт: Место для пешеходного светофора подготавливают на площади Ленина в Пскове 03.12.2025 20:230 Маршрут Себеж-Мытищи проработал перевозчик
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Псковская область поднялась на 69-е место в рейтинге по доступности покупки автомобиля в РФ

08.12.2025 10:27|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 69-е место в рейтинге регионов РФ по доступности покупки автомобиля, следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Согласно исследованию РИА Новости, в 2025 году в России доля семей, которые финансово могли себе позволить приобретение в кредит и владение новым недорогим автомобилем (стоимостью 1,3 миллиона рублей), составила 20,5%. Как показали результаты рейтинга, доступность автомобиля для российских семей в текущем году немного выросла по сравнению с 2024 годом, главным образом - из-за роста зарплат и небольшого снижения процентных ставок по автокредитам. При этом доступность покупки автомобиля очень дифференцирована в региональном разрезе. Основными факторами, определяющими эти различия, являются заработные платы, стоимость жизни, ставки по кредитам.

Доля семей в Псковской области, которые могут позволить себе купить в кредит и содержать недорогой автомобиль, стоимостью 1,3 миллиона рублей, составляет 11,1%. Доля псковских семей, которые могут позволить себе купить и содержать автомобиль, стоимостью 2,9 миллиона рублей в кредит, составляет 2,1%.

Для оценки региональных различий по доступности покупки нового автомобиля эксперты РИА Новости провели исследование и составили девятый ежегодный рейтинг регионов по доле семей, которые могут позволить себе приобрести новую машину в кредит и оплачивать текущие расходы, связанные с ее эксплуатацией.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 6-е место - Ненецкий автономный округ;
  • 10-е место - Мурманская область;
  • 11-е место - Санкт-Петербург;
  • 15-е место - Ленинградская область;
  • 28-е место - Архангельская область;
  • 37-е место - Вологодская область;
  • 38-е место - Республика Карелия;
  • 47-е место - Новгородская область;
  • 48-е место - Калининградская область.

Лидером текущего рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 57,8%. Второе и третье места заняли Чукотский автономный округ и Магаданская область с результатами в 49,4% и 44,8% по доле семей, соответственно.

Замыкают рейтинг главным образом Северо-Кавказские республики: Республика Ингушетия, где лишь 1,9% семей могут позволить себе приобрести и содержать новый автомобиль за 1,3 миллиона рублей на официальную зарплату, Чеченская Республика (2,3%), Республика Дагестан (3,7%), Кабардино-Балкарская Республика (4,2%) и Республика Калмыкия (4,9%). Тогда как приобрести и содержать средний по цене автомобиль в этих регионах могут порядка 1% семей.

В прошлом году Псковская область в рейтинге российских регионов по доступности покупки автомобиля заняла 72-е место.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 5454 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
08.12.2025, 10:270 Псковская область поднялась на 69-е место в рейтинге по доступности покупки автомобиля в РФ 08.12.2025, 09:040 Volkswagen не справился с управлением и врезался в столб на Сиреневом бульваре в Пскове 07.12.2025, 18:200 Скорость движения ограничат на двух участках трассы «Р-23» Псков 8 декабря 07.12.2025, 00:060 В Пскове запретят несколько поворотов налево на улице Народной
06.12.2025, 23:070 В Пскове изменят режим работы светофора Октябрьский – Гагарина после замены кабеля 06.12.2025, 22:130 Ограждение появится у детской музыкальной школы после ремонта улицы Советской в Пскове 06.12.2025, 21:040 В Пскове не изменится режим работы светофора Октябрьский - Некрасова 06.12.2025, 20:460 Разрыв в «двойной сплошной» для поворота налево появится на улице Льва Толстого
06.12.2025, 20:110 В Пскове постоянно меняют места дислокации камер «на ремень» 06.12.2025, 19:390 В центре Пскова ограничат парковку транспорта возле одного из госучреждений 06.12.2025, 18:200 Пыталовский суд конфисковал автомобиль у повторно пойманного пьяного водителя 06.12.2025, 17:401 В Псковской области за долг по ОСАГО судебные приставы арестовали и увезли автомобиль
06.12.2025, 17:313 В Псковской области расширят сферу применения мобильных комплексов фотовидеофиксации 06.12.2025, 14:200 В страшном ДТП в Островском районе погибли три человека 05.12.2025, 18:180 Допсекция для поворота налево может появиться у одного из светофоров на Коммунальной 05.12.2025, 16:400 Новый автомобиль разыгрывают в Пскове
05.12.2025, 16:200 Неудачное перестроение стало причиной ДТП с четырьмя авто на Юбилейной 05.12.2025, 15:170 В Пскове демонтируют запирающие устройства в парковочном кармане на улице Кузбасской дивизии 05.12.2025, 14:544 Сбитая на улице Рокоссовского женщина скончалась в реанимации 05.12.2025, 11:120 «На пятой передаче»: Боксы для треног и почему нет смысла запоминать места камер «на ремень». ВИДЕО
04.12.2025, 18:570 Женщину 1946 года рождения сбили в Пскове 04.12.2025, 17:560 ДТП произошло на кольце площади Победы в Пскове. ВИДЕО 04.12.2025, 17:290 Судебные приставы подтвердили наличие ограничений прав управления на мопеды и мотоциклы в Псковской области 04.12.2025, 16:590 Расписание автобуса № 308 «Загорицкая горка – площадь Ленина» изменится с 5 декабря
04.12.2025, 16:380 В тройном ДТП под Островом пострадал один из водителей 04.12.2025, 14:500 Изменится приоритетность движения на перекрёстке улиц Виноградова и Клевцова в Великих Луках 04.12.2025, 14:240 ДТП произошло на перекрестке улиц Юбилейной и Красноармейской в Пскове 04.12.2025, 14:050 Фотофакт: Место для пешеходного светофора подготавливают на площади Ленина в Пскове
04.12.2025, 14:001 Молодой водитель устроил ДТП на Коммунальной при проезде на запрещающий сигнал 04.12.2025, 12:400 Молодой и пьяный водитель на BMW без прав устроил ночное ДТП в Пскове. ФОТО 04.12.2025, 12:360  В Великих Луках на два часа закроют улицу Пушкина 7 декабря 04.12.2025, 12:300 Изменено расписание движения автобусов по маршруту №116 «Вокзал – Тямша»
04.12.2025, 10:341 Три человека пострадали при наезде «Скорой» на островок безопасности в Пскове 03.12.2025, 22:370 Ребенок пострадал при наезде автомобиля на светофор в Пскове 03.12.2025, 21:080 Момент наезда «Скорой» на островок безопасности в Пскове попал на видео 03.12.2025, 20:370 Ограничения движения на дороге через псковскую деревню Хотицы начнутся 15 декабря
03.12.2025, 20:230 Маршрут Себеж-Мытищи проработал перевозчик 03.12.2025, 20:230 ДТП со скорой произошло на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО 03.12.2025, 17:150 Серьезная пробка образовалась на Крестовском шоссе в Пскове из-за работ на переезде 03.12.2025, 13:060 Смерть водителя стала причиной ДТП рядом с «Акваполисом» в Пскове
02.12.2025, 23:040 В тройном ДТП на улице Чудской в Пскове никто не пострадал 02.12.2025, 19:420 В Пскове произошло столкновение автомобилей на улице Коммунальной 02.12.2025, 17:391 Второе за три дня ДТП с пострадавшими произошло в Пскове на перекрестке Северного обхода 02.12.2025, 15:530 Завершен капремонт моста через реку Локнянка в Палкинском округе
02.12.2025, 12:040 ДТП произошло в Пскове на улице Поземского. ВИДЕО 02.12.2025, 11:350 Момент наезда на 11-летнего школьника на улице Горького в Пскове попал на видео 02.12.2025, 11:100 Появление пожарной автомашины вызвало ДТП «четырех углах» в Пскове. ВИДЕО 02.12.2025, 10:120 Автомобиль Volkswagen врезался в светофор в Пскове
02.12.2025, 09:350 Школьника сбили на перекрестке улиц Пароменской и Максима Горького в Пскове 01.12.2025, 17:260 Женщина и ребенок пострадали в ДТП на перекрестке Северного обхода Пскова 01.12.2025, 17:000 «Обратный отсчет»: Станислав Стармолотов об итогах работы дорожной отрасли региона в 2025 году. ВИДЕО 01.12.2025, 16:310 Станислав Стармолотов о ситуации с перекрытием дороги возле псковской деревни Хотицы
01.12.2025, 15:420 Два автобуса большого класса планируется закупить для «Псковпассажиравтотранса» 01.12.2025, 15:370 За рулем «Волги» и Lada оказались нетрезвые жители Псковской области 01.12.2025, 14:320 Станислав Стармолотов оценил ход строительства Северного обхода 01.12.2025, 13:420 Трое пострадали в столкновении Opel и Lada в Пскове. ФОТО
01.12.2025, 13:390 Станислав Стармолотов: Все дорожные работы этого года завершены 01.12.2025, 13:300 До перекрытия участка региональной дороги «Хотицы – Писковичи – Муровицы» остается 4 дня 01.12.2025, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Станиславом Стармолотовым 01.12.2025, 11:150 Около 80% автомобилистов не коснется повышение утильсбора
01.12.2025, 11:020 За неделю на псковских дорогах выявили 17 нетрезвых водителей 29.11.2025, 18:351 В Пскове проводят аукцион на содержание городских светофоров 29.11.2025, 14:210 Мотоблок изъяли у жителя Себежского округа за нетрезвую езду 29.11.2025, 13:090 Авария произошла на улице Николая Васильева в Пскове
29.11.2025, 12:090 Стали известны регионы, где сильнее всего подешевели автомобили с пробегом 29.11.2025, 11:410 ДТП произошло на улице Юбилейной в Пскове 28.11.2025, 17:240 Полосу движения в районе переезда на улице Советской Армии в Пскове закроют до 12 декабря 28.11.2025, 16:342 В псковской автошколе рассказали, как между собой называют улицу Труда
28.11.2025, 15:470 Сергей Родин: Всероссийское общество автомобилистов формирует правильную культуру поведения на дороге 28.11.2025, 13:580 Названы причины закрытия дороги к псковской деревне Хотицы на год 28.11.2025, 12:280 «На пятой передаче»: Автошкола общества автомобилистов, работа с детьми и дорожные ловушки. ВИДЕО 28.11.2025, 12:210 Депутаты Великолукской гордумы оценили итоги ремонта дорог и дворов в 2025 году
28.11.2025, 12:071 Два экипажа ДПС работали на месте аварии на перекресте улиц Советской и Гражданской в Пскове 28.11.2025, 10:570 Устроившего ДТП на Коммунальной в Пскове водителя «Дастера» могут лишить права управления 27.11.2025, 23:190 В тройном ДТП на Ольгинском мосту в Пскове никто не пострадал 27.11.2025, 22:230 «Дележ» полосы привел к ДТП в Пскове на перекрестке Коммунальной. ВИДЕО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.