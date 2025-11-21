←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё За рулём 21.11.2025 09:400 «Дневной дозор»: Пересядут ли россияне на отечественный автопром из-за повышения утильсбора? 10.12.2025 17:140 Великолучанин добился взыскания со страховой компании за ДТП 10.12.2025 15:300 Фотофакт: Пешеходный светофор устанавливают на площади Ленина в Пскове 08.12.2025 18:270 «Дневной дозор»: Проблема парковок и подъездов к учреждениям в Пскове - есть ли решение? 08.12.2025 10:270 Псковская область поднялась на 69-е место в рейтинге по доступности покупки автомобиля в РФ 05.12.2025 11:120 «На пятой передаче»: Боксы для треног и почему нет смысла запоминать места камер «на ремень». ВИДЕО
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Великолучанин добился взыскания со страховой компании за ДТП

10.12.2025 17:14|ПсковКомментариев: 0

Житель города Великие Луки обратился в суд с иском о взыскании со страховой компании убытков в размере стоимости ремонта транспортного средства, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия, компенсации морального вреда и штрафа, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Законом об ОСАГО установлено, что страховое возмещение вреда, причиненного повреждением легкового автомобиля, осуществляется путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего (возмещение вреда в натуре) (п. 15.1 ст. 12 Закона об ОСАГО).

Организация и оплата восстановительного ремонта является обязанностью страховщика, которая им не может быть заменена в одностороннем порядке.

Возможность замены восстановительного ремонта на страховую выплату может иметь место только по выбору потерпевшего, по соглашению потерпевшего и страховщика либо в силу объективных обстоятельств.

Судом установлено, что после ДТП автовладелец обратился в страховую компанию, в котором была застрахована его автогражданская ответственность, с заявлением о выдаче направления на ремонт на СТО, находящуюся не далее пятидесяти километров от его места жительства.

Доказательств выбора потерпевшим возмещения вреда в форме страховой выплаты ответчиком представлено не было.

Однако страховая компания, признав данный случай страховым, произвела выплату истцу страхового возмещения с учетом износа транспортного средства.

При этом компания уведомила автовладельца, что по результатам осмотра автомобиля истца она приняла решение о выплате в денежной форме по причине отсутствия возможности проведения восстановительного ремонта на станции технического обслуживания автомобилей, с которыми у страховой компании заключены договоры, по причине их несоответствия критериям удаленности от места жительства потерпевшего и отсутствия письменного согласия истца на ремонт на данных станциях.

В соответствии с действующим законодательством и разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, при нарушении страховщиком обязательства по организации и оплате восстановительного ремонта потерпевший вправе произвести ремонт самостоятельно и потребовать со страховщика возмещения убытков вследствие ненадлежащего исполнения им своих обязательств по договору ОСАГО в размере стоимости ремонта, который страховщик должен был организовать и оплатить, без учета износа.

Суд пришел к выводу о том, что страховщиком без законных оснований в одностороннем порядке произведена замена способа урегулирования страхового события посредством осуществления страхового возмещения.

Заявленные требования истца в части возмещения убытков удовлетворены судом в полном объеме.

Кроме того, в связи с допущенными страховой компанией нарушениями, со страховой компании в пользу истца взыскан штраф и компенсация морального вреда.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 5469 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
10.12.2025, 17:140 Великолучанин добился взыскания со страховой компании за ДТП 10.12.2025, 15:300 Фотофакт: Пешеходный светофор устанавливают на площади Ленина в Пскове 10.12.2025, 15:210 Утверждены новые тарифы на перевозку пассажиров в городах Псковской области 10.12.2025, 12:441 Массовое ДТП с пострадавшими устроил водитель Toyota Land Cruiser в Пскове
09.12.2025, 19:400 ДТП произошло напротив стеллы «Город воинской славы» в Пскове 09.12.2025, 18:080 ДТП произошло на Рижском проспекте в Пскове 09.12.2025, 17:260 В Великих Луках водителя наказали за нелегальные перевозки пассажиров 09.12.2025, 12:280 Тройное ДТП произошло возле Детского парка в Пскове
09.12.2025, 10:420 «КАМАЗ» сгорел на трассе Р-23 «Псков» в Пустошкинском округе 08.12.2025, 19:000 34 единицы автотранспорта уничтожили пожары в Псковской области с начала года 08.12.2025, 18:270 «Дневной дозор»: Проблема парковок и подъездов к учреждениям в Пскове - есть ли решение? 08.12.2025, 17:370 В Куньинском муниципальном округе вводится временный запрет на движение большегрузов
08.12.2025, 16:490 Шесть человек погибли в ДТП на псковских дорогах за неделю 08.12.2025, 13:390 Два человека пострадали в ДТП на улице Ипподромной в Пскове. ФОТО 08.12.2025, 10:270 Псковская область поднялась на 69-е место в рейтинге по доступности покупки автомобиля в РФ 08.12.2025, 09:040 Volkswagen не справился с управлением и врезался в столб на Сиреневом бульваре в Пскове
07.12.2025, 18:200 Скорость движения ограничат на двух участках трассы «Р-23» Псков 8 декабря 07.12.2025, 00:060 В Пскове запретят несколько поворотов налево на улице Народной 06.12.2025, 23:070 В Пскове изменят режим работы светофора Октябрьский – Гагарина после замены кабеля 06.12.2025, 22:130 Ограждение появится у детской музыкальной школы после ремонта улицы Советской в Пскове
06.12.2025, 21:040 В Пскове не изменится режим работы светофора Октябрьский - Некрасова 06.12.2025, 20:460 Разрыв в «двойной сплошной» для поворота налево появится на улице Льва Толстого 06.12.2025, 20:110 В Пскове постоянно меняют места дислокации камер «на ремень» 06.12.2025, 19:390 В центре Пскова ограничат парковку транспорта возле одного из госучреждений
06.12.2025, 18:200 Пыталовский суд конфисковал автомобиль у повторно пойманного пьяного водителя 06.12.2025, 17:401 В Псковской области за долг по ОСАГО судебные приставы арестовали и увезли автомобиль 06.12.2025, 17:313 В Псковской области расширят сферу применения мобильных комплексов фотовидеофиксации 06.12.2025, 14:200 В страшном ДТП в Островском районе погибли три человека
05.12.2025, 18:180 Допсекция для поворота налево может появиться у одного из светофоров на Коммунальной 05.12.2025, 16:400 Новый автомобиль разыгрывают в Пскове 05.12.2025, 16:200 Неудачное перестроение стало причиной ДТП с четырьмя авто на Юбилейной 05.12.2025, 15:170 В Пскове демонтируют запирающие устройства в парковочном кармане на улице Кузбасской дивизии
05.12.2025, 14:544 Сбитая на улице Рокоссовского женщина скончалась в реанимации 05.12.2025, 11:120 «На пятой передаче»: Боксы для треног и почему нет смысла запоминать места камер «на ремень». ВИДЕО 04.12.2025, 18:570 Женщину 1946 года рождения сбили в Пскове 04.12.2025, 17:560 ДТП произошло на кольце площади Победы в Пскове. ВИДЕО
04.12.2025, 17:290 Судебные приставы подтвердили наличие ограничений прав управления на мопеды и мотоциклы в Псковской области 04.12.2025, 16:590 Расписание автобуса № 308 «Загорицкая горка – площадь Ленина» изменится с 5 декабря 04.12.2025, 16:380 В тройном ДТП под Островом пострадал один из водителей 04.12.2025, 14:500 Изменится приоритетность движения на перекрёстке улиц Виноградова и Клевцова в Великих Луках
04.12.2025, 14:240 ДТП произошло на перекрестке улиц Юбилейной и Красноармейской в Пскове 04.12.2025, 14:050 Фотофакт: Место для пешеходного светофора подготавливают на площади Ленина в Пскове 04.12.2025, 14:001 Молодой водитель устроил ДТП на Коммунальной при проезде на запрещающий сигнал 04.12.2025, 12:400 Молодой и пьяный водитель на BMW без прав устроил ночное ДТП в Пскове. ФОТО
04.12.2025, 12:360  В Великих Луках на два часа закроют улицу Пушкина 7 декабря 04.12.2025, 12:300 Изменено расписание движения автобусов по маршруту №116 «Вокзал – Тямша» 04.12.2025, 10:341 Три человека пострадали при наезде «Скорой» на островок безопасности в Пскове 03.12.2025, 22:370 Ребенок пострадал при наезде автомобиля на светофор в Пскове
03.12.2025, 21:080 Момент наезда «Скорой» на островок безопасности в Пскове попал на видео 03.12.2025, 20:371 Ограничения движения на дороге через псковскую деревню Хотицы начнутся 15 декабря 03.12.2025, 20:230 Маршрут Себеж-Мытищи проработал перевозчик 03.12.2025, 20:230 ДТП со скорой произошло на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО
03.12.2025, 17:150 Серьезная пробка образовалась на Крестовском шоссе в Пскове из-за работ на переезде 03.12.2025, 13:060 Смерть водителя стала причиной ДТП рядом с «Акваполисом» в Пскове 02.12.2025, 23:040 В тройном ДТП на улице Чудской в Пскове никто не пострадал 02.12.2025, 19:420 В Пскове произошло столкновение автомобилей на улице Коммунальной
02.12.2025, 17:391 Второе за три дня ДТП с пострадавшими произошло в Пскове на перекрестке Северного обхода 02.12.2025, 15:530 Завершен капремонт моста через реку Локнянка в Палкинском округе 02.12.2025, 12:040 ДТП произошло в Пскове на улице Поземского. ВИДЕО 02.12.2025, 11:350 Момент наезда на 11-летнего школьника на улице Горького в Пскове попал на видео
02.12.2025, 11:100 Появление пожарной автомашины вызвало ДТП «четырех углах» в Пскове. ВИДЕО 02.12.2025, 10:120 Автомобиль Volkswagen врезался в светофор в Пскове 02.12.2025, 09:350 Школьника сбили на перекрестке улиц Пароменской и Максима Горького в Пскове 01.12.2025, 17:260 Женщина и ребенок пострадали в ДТП на перекрестке Северного обхода Пскова
01.12.2025, 17:000 «Обратный отсчет»: Станислав Стармолотов об итогах работы дорожной отрасли региона в 2025 году. ВИДЕО 01.12.2025, 16:310 Станислав Стармолотов о ситуации с перекрытием дороги возле псковской деревни Хотицы 01.12.2025, 15:420 Два автобуса большого класса планируется закупить для «Псковпассажиравтотранса» 01.12.2025, 15:370 За рулем «Волги» и Lada оказались нетрезвые жители Псковской области
01.12.2025, 14:320 Станислав Стармолотов оценил ход строительства Северного обхода 01.12.2025, 13:420 Трое пострадали в столкновении Opel и Lada в Пскове. ФОТО 01.12.2025, 13:390 Станислав Стармолотов: Все дорожные работы этого года завершены 01.12.2025, 13:300 До перекрытия участка региональной дороги «Хотицы – Писковичи – Муровицы» остается 4 дня
01.12.2025, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Станиславом Стармолотовым 01.12.2025, 11:150 Около 80% автомобилистов не коснется повышение утильсбора 01.12.2025, 11:020 За неделю на псковских дорогах выявили 17 нетрезвых водителей 29.11.2025, 18:351 В Пскове проводят аукцион на содержание городских светофоров
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.