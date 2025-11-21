АвтоМир / За рулём

Великолучанин добился взыскания со страховой компании за ДТП

Житель города Великие Луки обратился в суд с иском о взыскании со страховой компании убытков в размере стоимости ремонта транспортного средства, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия, компенсации морального вреда и штрафа, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Законом об ОСАГО установлено, что страховое возмещение вреда, причиненного повреждением легкового автомобиля, осуществляется путем организации и оплаты восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства потерпевшего (возмещение вреда в натуре) (п. 15.1 ст. 12 Закона об ОСАГО).

Организация и оплата восстановительного ремонта является обязанностью страховщика, которая им не может быть заменена в одностороннем порядке.

Возможность замены восстановительного ремонта на страховую выплату может иметь место только по выбору потерпевшего, по соглашению потерпевшего и страховщика либо в силу объективных обстоятельств.

Судом установлено, что после ДТП автовладелец обратился в страховую компанию, в котором была застрахована его автогражданская ответственность, с заявлением о выдаче направления на ремонт на СТО, находящуюся не далее пятидесяти километров от его места жительства.

Доказательств выбора потерпевшим возмещения вреда в форме страховой выплаты ответчиком представлено не было.

Однако страховая компания, признав данный случай страховым, произвела выплату истцу страхового возмещения с учетом износа транспортного средства.

При этом компания уведомила автовладельца, что по результатам осмотра автомобиля истца она приняла решение о выплате в денежной форме по причине отсутствия возможности проведения восстановительного ремонта на станции технического обслуживания автомобилей, с которыми у страховой компании заключены договоры, по причине их несоответствия критериям удаленности от места жительства потерпевшего и отсутствия письменного согласия истца на ремонт на данных станциях.

В соответствии с действующим законодательством и разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации, при нарушении страховщиком обязательства по организации и оплате восстановительного ремонта потерпевший вправе произвести ремонт самостоятельно и потребовать со страховщика возмещения убытков вследствие ненадлежащего исполнения им своих обязательств по договору ОСАГО в размере стоимости ремонта, который страховщик должен был организовать и оплатить, без учета износа.

Суд пришел к выводу о том, что страховщиком без законных оснований в одностороннем порядке произведена замена способа урегулирования страхового события посредством осуществления страхового возмещения.

Заявленные требования истца в части возмещения убытков удовлетворены судом в полном объеме.

Кроме того, в связи с допущенными страховой компанией нарушениями, со страховой компании в пользу истца взыскан штраф и компенсация морального вреда.