Экономика

Матвиенко предложила новый способ оценки эффективности губернаторов

Привлечение на современных платформах инвесторов могло бы стать еще одним критерием оценки эффективности губернаторов. Об этом в интервью «Известиям» заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Было бы правильным ввести критерий, который будет выявлять эффективность губернатора в привлечении инвестора на современных платформах. Главы регионов будут соревноваться, тянуться друг за другом», — сказала она.

Оценивая работу Петербургского международного экономического форума, Матвиенко отметила, что регионы получили множество предложений.

«Форум — это ворота в мир, но ворота не автоматические. Чтобы получить новые возможности, нужно потрудиться. И в этом вопросе многое зависит в том числе от активности губернаторов», — сказала Матвиенко.

Только в первый день ПМЭФ администрация Санкт-Петербурга заключила договоры о реализации 26 проектов на 120 млрд рублей, а губернатор Московской области — три соглашения на 52 млрд рублей.

Матвиенко подчеркнула, что «ключевым в привлечении инвестиций является профессионализм региональной элиты», оценку деятельности которой дает население на выборах.

«То, какую оценку ему поставят граждане — изберут ли они его и с каким количеством голосов. Но выборы проходят раз в пять лет, а оценивать руководителей регионов надо ежегодно — чтобы они повышали эффективность своей работы», — резюмировала председатель СФ.