Экономика

В России долги по зарплатам выросли на 7,1%

Общая задолженность по зарплате в России по состоянию на 1 августа составила 2,753 млрд рублей, сообщили в Росстате, пишет «Деловой Петербург».

Эта сумма увеличилась за июль на 182,9 млн рублей, или на 7,1%. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1,214 млрд рублей (44,1%).

Среди тех, кому не выплатили зарплату в полном объеме, 46% — работники обрабатывающих производств; 17% — строительства; 12% — добычи полезных ископаемых, 9% — сельского хозяйства, охоты, предоставления услуг в этих областях и лесозаготовок. Всего зарплату не платят 42,5 тыс. россиян.