Экономика

В ОЭЗ «Моглино» намерены построить предприятие по производству одноразовой посуды из дерева

Инвестиционный проект по созданию одноразовой посуды из шпона лиственных пород дерева (ложки, вилки, ножи, палочки для размешивания и т.д.) на территории ОЭЗ ППТ «Моглино» представил сегодня, 30 сентября, генеральный директор ООО «Гринвуд Индастриал» Александр Шацких на заседании экспертного совета особой экономической зоны. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, инвестор заявил, что реализация проекта рассчитана на три этапа – с 2019 по 2022 годы, а суммарные инвестиции по нему превысят 236 млн рублей.

Инвестором проекта выступает китайская компания Goodwood Medical Care Ltd (учредители Юй Чуньцао и Ван Пин), ООО «Гринвуд Индастриал» является ее дочерней структурой. Финансирование проекта будет осуществляться на 100% за счет собственных средств инвестора.

Всего инвестор планирует вложить в производство в ОЭЗ «Моглино» 236,4 млн рублей. В третьем квартале 2019 года – четвертом квартале 2020 года – 147 млн рублей, с первого по третий кварталы 2021 года – 58,1 млн рублей и, наконец, в период с четвертого квартала 2021 года по первый квартал 2022 года – 31,3 млн рублей.

Реализовываться проект будет на земельном участке площадью 3,06 га.

Инвестпроект по созданию одноразовой посуды из шпона лиственных пород дерева будет реализован в три этапа. В текущем году инвестор занимается разработкой бизнес-плана и планирует получить статуса резидента особой экономической зоны «Моглино». До четвертого квартала 2019 года также запланирована разработка проектно-сметной документации.

К первому этапу строительства инвестор намерен приступить также в этом году, в четвертом квартале, а покупка и монтаж оборудования запланированы на 3-4 квартал 2020 года.

Старт производства (первый этап), согласно планам инвестора, будет дан в первом квартале 2021 года. Второй этап производства будет запущен в третьем квартале 2021 года. Завершающий, третий этап производства будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2022 года.

По словам инвестора, количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта – 121 за три этапа (на первом - 33, втором -75, третьем – 121). Александр Шацких заверил, что персонал будет набираться исключительно из местного населения. Будут привлечены и специалисты из Китая, но за рамками указанного 121 рабочего места. При этом на предприятии будет проводиться обучение сотрудников.

Основным сырьем для производства станет древесина мягколиственных пород, в том числе березовый пиловочник. Инвестор заверил, что предприятие предоставит возможность использования любой древесины, включая малоиспользуемую сегодня осину, превращая его в заготовки для высокоэкологичной одноразовой посуды.

Как пояснил инвестор, первоначально производство будет ориентировано на рынок Китая. В перспективе, при развитии проекта, сбыт может быть расширен и на российский рынок.

Покупатели продукции – кафе, столовые, пиццерии, пекарни, кондитерские, службы доставки еды, супер и гипермаркеты, агентства по организации праздников, медицинские и фармацевтические организации.