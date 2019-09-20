Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Осенний марафон 2 - 30 сентября
Как уменьшить платежи за землю?
и снова #Пушкинбал
30 лет успеха
Сапоги на первые морозы
Проверьте дымоход и вентиляцию!
Дом от А до Я
Как сделать дома тепло
Телефон прямого эфира 56-73-72
Дойная корова или опора?
Тёмная лошадка кому быть главой?
 
 
 
ещё Экономика 20.09.2019 14:260 Рядом с домом: «Деревня Соловьи» открыла еще один магазин в Пскове 30.09.2019 13:060 Лучше просто не придумаешь – инвестор о проекте по производству одноразовой посуды в ОЭЗ «Моглино» 30.09.2019 12:381 В ОЭЗ «Моглино» намерены построить предприятие по производству одноразовой посуды из дерева 30.09.2019 08:321 Цены на молочную продукцию могут вырасти на 10% 30.09.2019 08:120 Банки массово тестируют новый способ платежей 29.09.2019 22:510 Конференция «Бизнес24» пройдет в Пскове 4 октября
 
 
 
Самое популярное 27.09.2019 11:376 Ночную «Ласточку» могут запустить из Петербурга в Псков 27.09.2019 10:1612 Ульяна Михайлова назначила и.о. председателя Псковского облсовпрофа Андрея Хришкевича 29.09.2019 10:275 Участники ралли «Псков Ганзейский» пострадали в серьезных авариях во время соревнований. ФОТО 29.09.2019 14:1213 Псковичам приходится штурмом брать пригородные автобусы. ВИДЕО 29.09.2019 12:361 В России изменился список документов для приема на работу
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В ОЭЗ «Моглино» намерены построить предприятие по производству одноразовой посуды из дерева

30.09.2019 12:38|ПсковКомментариев: 1

Инвестиционный проект по созданию одноразовой посуды из шпона лиственных пород дерева (ложки, вилки, ножи, палочки для размешивания и т.д.) на территории ОЭЗ ППТ «Моглино» представил сегодня, 30 сентября, генеральный директор ООО «Гринвуд Индастриал» Александр Шацких на заседании экспертного совета особой экономической зоны. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, инвестор заявил, что реализация проекта рассчитана на три этапа – с 2019 по 2022 годы, а суммарные инвестиции по нему превысят 236 млн рублей.

Инвестором проекта выступает китайская компания Goodwood Medical Care Ltd (учредители Юй Чуньцао и Ван Пин), ООО «Гринвуд Индастриал» является ее дочерней структурой. Финансирование проекта будет осуществляться на 100% за счет собственных средств инвестора.

Всего инвестор планирует вложить в производство в ОЭЗ «Моглино» 236,4 млн рублей. В третьем квартале 2019 года – четвертом квартале 2020 года – 147 млн рублей, с первого  по третий кварталы 2021 года – 58,1 млн рублей и, наконец, в период с четвертого квартала 2021 года по первый квартал 2022 года – 31,3 млн рублей.

Реализовываться проект будет на земельном участке площадью 3,06 га.

Инвестпроект по созданию одноразовой посуды из шпона лиственных пород дерева будет реализован в три этапа. В текущем году инвестор занимается разработкой бизнес-плана и планирует получить статуса резидента особой экономической зоны «Моглино». До четвертого квартала 2019 года также запланирована разработка проектно-сметной документации.

К первому этапу строительства инвестор намерен приступить также в этом году, в четвертом квартале, а покупка и монтаж оборудования запланированы на 3-4 квартал 2020 года.

Старт производства (первый этап), согласно планам инвестора, будет дан в первом квартале 2021 года. Второй этап производства будет запущен в третьем квартале 2021 года. Завершающий, третий этап производства будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2022 года.

По словам инвестора, количество создаваемых рабочих мест в рамках проекта – 121 за три этапа (на первом - 33, втором -75, третьем – 121). Александр Шацких заверил, что персонал будет набираться исключительно из местного населения. Будут привлечены и специалисты из Китая, но за рамками указанного 121 рабочего места. При этом на предприятии будет проводиться обучение сотрудников.

Основным сырьем для производства станет древесина мягколиственных пород, в том числе березовый пиловочник. Инвестор заверил, что предприятие предоставит возможность использования любой древесины, включая малоиспользуемую сегодня осину, превращая его в заготовки для высокоэкологичной одноразовой посуды.

Как пояснил инвестор, первоначально производство будет ориентировано на рынок Китая. В перспективе, при развитии проекта, сбыт может быть расширен и на российский рынок.

Покупатели продукции – кафе, столовые, пиццерии, пекарни, кондитерские, службы доставки еды, супер и гипермаркеты, агентства по организации праздников, медицинские и фармацевтические организации.

Теги: #Моглино #ОЭЗ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 414 человек
30.09.2019, 13:200 Очень страшно за своего ребенка - псковичи боятся бездомных собак на детской площадке. ФОТО 30.09.2019, 13:140 В Вышгородке завершено строительство газопровода 30.09.2019, 13:110 Активист профсоюзной первички «Горводоканал» Юрий Валетов стал номинантом конкурса «ПрофПрактики» 30.09.2019, 13:060 Лучше просто не придумаешь – инвестор о проекте по производству одноразовой посуды в ОЭЗ «Моглино»
30.09.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 30.09.2019, 12:560 В Острове и Порхове выявили водителей, снова ездящих нетрезвыми 30.09.2019, 12:450 55-летие отметил псковский детский сад «Незабудка» 30.09.2019, 12:450 В Опочке полиция задержала подозреваемого в краже вещей и денег у гражданина Белоруссии
30.09.2019, 12:381 В ОЭЗ «Моглино» намерены построить предприятие по производству одноразовой посуды из дерева 30.09.2019, 12:290 Быстрый мелодичный панк из Санкт-Петербурга услышат псковичи на втором клубном концерте «Доброго рока» 30.09.2019, 12:220 ГИБДД предложила кабмину разрешить оспаривать результаты экзаменов на права 30.09.2019, 12:120 Председатель комитета по образованию Псковской области: Освобождение от физкультуры как от предмета - невозможно
30.09.2019, 11:590 Выставка памятных монет «Магия театра» прошла в Пскове 30.09.2019, 11:580 Психолог: Что должны знать родители подростков 30.09.2019, 11:530 Псковский ансамбль «Русские узоры» примет участие во всероссийском конкурсе «Янтарный хоровод» 30.09.2019, 11:390 Из-за невыплаты кредитов псковская мошенница получила срок за 25 преступлений
30.09.2019, 11:340 «Постскриптум»: О деле Ульяны Михайловой и дуэли Олега Брячака и Петра Алексеенко 30.09.2019, 11:210 Николай Хондзинский вновь за дирижерским пультом Мариинского театра 30.09.2019, 11:120 ПЛН продолжает сбор фотофактов о состоянии доступной среды в Псковской области 30.09.2019, 11:071 В Опочецком районе полицейские и волонтеры уничтожили 358 кустов дикорастущей конопли. ФОТО
30.09.2019, 10:510 В Невеле готовятся к запуску три блочно-модульных газовых котельных 30.09.2019, 10:260 В Великих Луках «Тепловые сети» получили штраф за невыдачу копий документов рабочим 30.09.2019, 10:140 Минометную мину нашли на улице Карбышева в Пскове 30.09.2019, 10:010 Какие выбрать сапоги ребенку на первые морозы?
30.09.2019, 09:590 В Псковской области суд удовлетворил заявление о взыскании более 80 тысяч рублей с неработающего заключенного 30.09.2019, 09:520 Водитель «Фольксвагена» сбежал с места ДТП на улице Рокоссовского в Пскове 30.09.2019, 09:500 Социально незащищенные псковичи получили в подарок от Псковской епархии продуктовые наборы и средства реабилитации 30.09.2019, 09:360 80-летний пенсионер потерялся в бежаницком лесу
30.09.2019, 09:280 На фестивале бардовской песни в Пскове музыканты исполнили произведения известных авторов 30.09.2019, 09:272 Пенсионерку насмерть сбили на «зебре» на дороге Псков - Изборск 30.09.2019, 09:120 «Фольксваген» подожгли в поселке Дедовичи 30.09.2019, 09:020 В музее истории города Печоры выступили студенты и преподаватели колледжа искусств
30.09.2019, 09:010 Ульяна Михайлова призвала коллег сохранить работоспособность Псковского облсовпрофа 30.09.2019, 08:541 Россияне назвали исполнителей, чьи песни помогают работать 30.09.2019, 08:440 Российские ученые впервые в мире создали электрический «алмаз» 30.09.2019, 08:321 Цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%
30.09.2019, 08:170 Среднюю зарплату инженера-технолога в Пскове выяснили экперты 30.09.2019, 08:120 Банки массово тестируют новый способ платежей 30.09.2019, 08:000 На два дня закрыт для движения участок улицы Кузнецкой в Пскове 29.09.2019, 22:510 Конференция «Бизнес24» пройдет в Пскове 4 октября
29.09.2019, 22:294 Глава Минэка пообещал россиянам рост доходов до конца года 29.09.2019, 22:070 Huawei запустит видеосервис в России 29.09.2019, 21:380 В Плюсском районе осудили трех серийных «домушников» 29.09.2019, 21:156 Смоленские власти оплатят инвестору из Псковской области до 70% затрат на покупку оборудования
29.09.2019, 20:570 Студентов и аспирантов освободят от уплаты НДФЛ с материальной помощи 29.09.2019, 20:441 В ПсковГУ презентовали новую академическую структуру 29.09.2019, 20:190 За кражу велосипеда неоднократно судимый житель Псковской области получил 10 месяцев заключения 29.09.2019, 19:560 В Пскове назван победитель конкурса «Клуб года»
29.09.2019, 19:313 Фотофакт: Жителей многоквартирного дома на Рижском проспекте заботливо предупредили о падающих кирпичах 29.09.2019, 19:050 Ранее судимый за убийство житель Плюсского района отправится в суд за побои 29.09.2019, 18:392 Легенды и быль псковского Залесья 29.09.2019, 18:141 Жителям многоэтажки вместо тепла по батарее пустили ток
29.09.2019, 17:520 Темно-вишневый ВАЗ угнали в Островском районе 29.09.2019, 17:361 Около 4 тысяч саженцев ели высадили в Псковской области в рамках акции «Cохраним Лес» 29.09.2019, 17:110 Лихач на «Самаре» не справился с управлением и въехал в ограждение в Великих Луках 29.09.2019, 16:454 Александр Котов: Предприятия машиностроительного комплекса вносят значительный вклад в укрепление экономического потенциала Псковской области
29.09.2019, 16:230 Музейщики из «Михайловского» провели «Пушкинские дни» в Кишиневе и Тирасполе 29.09.2019, 16:011 Псковичка попалась на краже продуктов с витрины 29.09.2019, 15:537 В Москве проходит митинг в поддержку фигурантов «Московского дела» 29.09.2019, 15:421 Михаил Ведерников поздравил машиностроителей региона с профессиональным праздником
29.09.2019, 15:193 C 1 октября в псковских городских автобусах усилят работу контролеров 29.09.2019, 14:541 Фотофакт: В Пскове на улице Советской неизвестные снесли столб уличного освещения 29.09.2019, 14:1213 Псковичам приходится штурмом брать пригородные автобусы. ВИДЕО 29.09.2019, 13:470 Псковичек приглашают на конкурс «Мини Мисс 2019»
29.09.2019, 13:250 Умер первый и единственный президент Крыма 29.09.2019, 13:190 Две иномарки не поделили перекресток Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове 29.09.2019, 12:581 ФК «Луки-Энергия» в меньшинстве проиграл «Олимпу» 29.09.2019, 12:361 В России изменился список документов для приема на работу
29.09.2019, 12:110 Председатель «Всероссийского Электропрофсоюза» Валентина Семенова поздравила коллег с Днем машиностроителя 29.09.2019, 11:521 Статую в честь 60-летия визита Хрущева открыли в США 29.09.2019, 11:240 Традиционная осенняя торговая ярмарка прошла в Великих Луках 29.09.2019, 10:590 Валентин Курбатов отмечает 80-летие
29.09.2019, 10:275 Участники ралли «Псков Ганзейский» пострадали в серьезных авариях во время соревнований. ФОТО 29.09.2019, 10:050 Святогорский монастырь глазами художников трех веков представляет музей-заповедник «Михайловское» 29.09.2019, 09:410 Администрация города Великие Луки поздравляет с Днем машиностроителя 29.09.2019, 09:160 Подведены предварительные итоги ралли «Псков Ганзейский»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.