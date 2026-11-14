Александр Козловский прокомментировал работу Центрального банка России

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиулина представила депутатам Государственной Думы доклад «Об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2027 год и период 2028 и 2029 годов». Это традиционное общение депутатского корпуса с главой ЦБ в период работы над вторым чтением государственного бюджета. Об этом рассказал депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём канале Мах.

В диалоге с депутатами руководитель Банка России рассказала об увеличении темпов экономического роста, тарифах, стоимости квадратного метра жилья в разных субъектах страны, возможностях приобретения жилья и ставках по ипотеке, об инфляции и ключевой ставке.